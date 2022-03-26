تم صباح اليوم من مطار عين البيضاء بورڤلة، نقل الشيخ حود ميسة، الذي أصيب بحروق قدرت من الدرجة الثالثة، إلى مركز معالجة الحروق بالعاصمة من أجل العلاج تحت طاقم طبي متخصص.

مثلما كان منتظرا، تم صباح اليوم من مطار عين البيضاء في ورڤلة، نقل "الشيخ حود ميسة " في الخمسينيات من العمر، على متن طائرة خاصة تابعة لسوناطراك وهي المؤسسة التي يعمل بها المعني، إلى المركز المتخصص في معالجة الحروق بالعاصمة، للعلاج بعد الحروق التي تعرض لها خلال انفجار الغاز بمسكنه والذي أودى بحياة وابنيه يتراوح عمرهما ما بين 6 و8 سنوات.

الحادثة الأليمة التي وقعت بحي سعيد عتبة 3 إثر انفجار الغاز ببناية مكونة من ثلاثة طوابق، ألحقت الضرر بست عائلات مجاورة للبناية المذكورة.

وأطلق مواطنون وناشطون في المجتمع المدني بالحي ذاته وبعض الأحياء الأخرى بالولاية، عملية تضامنية مع ضحايا الواقعة لجمع التبرعات لمساعدة العائلات المتضررة في هذه الفاجعة.