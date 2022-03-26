بدت بعض وسائل الإعلام في الكاميرونية، غير متفائلة بتجاوز منتخب بلادهم للجزائر خلال المواجهة المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، إذ ستلعب نصف التأشيرة في الـ 25 مارس بملعب " جابوما" والنصف الثاني في الـ 29 مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

صحيفة " جون أفريك" الكاميرونية وصفت اليوم الإثنين عبر موقعها الرسمي المباراتين القادمتين بالمعركة الأخيرة بين سونغ وبلماضي، ففي حال إقصاء الكاميرون فإن إيتو سيكون في الواجهة.

ونقل المصدر ذاته تصريحات للحارس الدولي الأسبق للكاميرون " أنطوان بال" الذي قال: "رؤساء الاتحادات، الأندية وحتى الدول قادرون على أي شيء، لا أعرف ما إذ كان قد يمكن إبعاد سونغ؟".

وأردف: " عليه فقط التركيز على المباراتين ضد الجزائر وعدم التفكير في منصبه، صامويل إيتو خاطر، والضغط سيكون على كاهله".

في السياق ذاته تحدث مصدر مقرّب من الاتحاد الكاميروني للعبة لـ "جون أفريك" بأن في العاصمة ياوندي يتوقع البعض مستقبلا صعبا لإيتو في حال الفشل أمام الجزائر، صحيح أن لا أحد يريد الخسارة ولكن إذا حدث ذلك فلن يتوانى منتقدوه في تحميله المسؤولية بالدرجة الأولى، لأنه فرض مدربا غير كفء بما فيه الكفاية".

وختم: " لقد عين سونغ من خلال إيجاد دعم سياسي حاسم، لكن لديه أيضًا الكثير من المعارضين، والفشل سيضعفه، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد ليس في وضع مالي جيد للغاية، وهو موضوع العديد من الإجراءات أمام محكمة التحكيم للرياضة "التاس" الآن سيبدأ إيتو بحساب أصدقائه على أصابع يد واحدة".