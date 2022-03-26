تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الأول بالمدية نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية وتوقيف جميع أفرادها.

وقائع القضية تعود بعدما تقدم أحد المواطنين أمام مصالح الأمن الحضري الأول من أجل تقييد شكوى رسمية بخصوص تعرض محله التجاري بمدينة المدية إلى السرقة من طرف مجهولين، طالت آلات خاصة بتحضير المثلجات.

وفورها باشرت عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث والتحري، باستعمال وسائل تقنية خاصة، التي مكنت من تحديد نوع المركبة المستعملة في عملية السرقة، وهوية ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تم توقيفهم وسط مدينة المدية، وبعد إخضاعهم لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزتهم مبلغ مالي معتبر من عائدات بيع المسروقات، أين اقتيدوا إلى مقر الأمن الحضري لمواصلة التحقيق معهم، حيث اعترفوا بالفعل المنسوب إليهم، كما أقروا عن هوية شركائهم في عملية السرقة، ومكان تواجد المسروقات التي تم بيعها لأحد الأشخاص بالجزائر العاصمة.

لتسفر العملية بعد التنسيق مع السلطات القضائية المختصة، عن توقيف 08 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين (24 و37 سنة)، المشتبه فيه الرئيسي ينحدر من مدينة المدية، فيما يقطن 06 منهم بإحدى المدن الواقعة جنوب عاصمة الولاية، وشخص أخر ينحدر من الجزائر العاصمة، مع حجز مركبة سياحية وشاحنة تم استعمالهما في نقل المسروقات، التي تم استرجاعها في وقت وجيز. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين تم إيداع 05 منهم الحبس المؤقت، ووضع 03 تحت الرقابة القضائية، عن جناية السرقة الموصوفة مع توافر الليل واستحضار مركبة مع جنحة المشاركة وإخفاء أشياء مسروقة.