سافرت ظهر اليوم، المجموعة الثانية من بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى العاصمة " مالابو" تحسبا لخوض معسكر إعدادي بغينيا الاستوائية قبل مواجهة الكاميرون يوم الجمعة القادم.

وقال جمال بلماضي قبل شّد الرحال: "هناك سبعة لاعبين سيتنقلون معنا اليوم، فيما سيلتحق 80 بالمائة من المجموعة من باريس، اللاعبون محفزون خاصة قبل هذا النوع من المباريات الحاسمة".

وأردف: " أنا سعيد بالعودة إلى ملعب جابوما، هناك صحيح خسرنا الكثير وسقطنا، لكن سنقف مجددا من ذلك الملعب، لا يوجد أمامنا الوقت للتفكير كثيرا ولا الوقوف عند الحكم، المناخ، الملعب .. الخ، علينا المرور على كل هذه التفاصيل".

وأضاف:" سعيد بتواجد مشجعينا على المدرجات، سنشعر بالمساندة بحضورهم، أما بخصوص العناصر التي كانت متواجدة هنا بالمركز التقني لسيدي موسى فقد عملت بجد مع الطاقم الفني". وختم: "ربما ستكون هذه آخر طبعة من هذا المونديال، بما أنها قد تتغير مستقبلا وسيقل عدد المنتخبات ولن تكون بشغفها المعتاد لهذا الرغبة في التأهل لكأس العالم حاضرة بقوة