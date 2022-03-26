وصف سفير أوكرانيا بالجزائر، مكسيم صبح، البيان المشترك الذي صدر عن وزير الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيره الصيني، وانغ يي، بعد لقائهما أمس ببكين، حيث تطرقا إلى القضية الأوكرانية وشدد على "ضرورة التمسك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع التمسك بمبدأ الأمن غير القابل للتجزئة ومراعاة الانشغالات الأمنية المعقولة للأطراف المعنية والالتزام بحل النزاعات سلميا عبر الحوار والتفاوض، وعدم إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب التي لا تستند إلى القانون الدولي"، وصفه بـ "المتزن والصريح والعاقل".

وعبر الدبلوماسي الأوكراني اليوم الإثنين، في ندوة صحفية عقدها بمقر السفارة في العاصمة، عن تقديره للبلدين الصديقين واهتمامهما بالقضية الأوكرانية، شاكرا الحكومة الجزائرية وجمهورية الصين الشعبية على الموقف الثابت والتمسك بالشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وفي معرض رده على سؤال "الخبر" حول قراءته للعناصر التي وردت في البيان، لا سيما عنصر إساءة استعمال العقوبات الأحادية الجانب، أوضح صبح أن العقوبات ليست في صالح أي طرف بما فيها الغرب، ومن البديهي والواضح بأنها ستُرفع فور انسحاب الروس من أوكرانيا ووقف العدوان والاحتلال الروسي، كونها مرتبطة ارتباطا وثيقا.