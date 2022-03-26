قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن أسعار النفط في العالم ستقفز إلى 300 دولار للبرميل إذا رفض الغرب النفط الروسي، موضحا أن بعض الخبراء يتوقعون ارتفاعه إلى 500 دولار.

وأضاف إن روسيا ستحافظ على مستوى إنتاج النفط على خلفية تصريحات الشركات الأجنبية المعنية بخدمة حقول النفط بإنهاء عملها، مؤكدا أن البلاد قادرة أيضا على تنويع جهات تصدير النفط وتعمل على ذلك.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية ستتولى الحفاظ على إنتاج النفط في البلاد، على خلفية تصريحات شركات خدمات حقول النفط الأجنبية (شلمبرجير، وهاليبرتون، وبيكر هيوز) حول تعليق الاستثمارات الجديدة لأنشطتها في روسيا.

وحول مقترح فرض حظر تصدير اليورانيوم من روسيا كجزء من حزمة عقوبات للرد على الولايات المتحدة التي فرضت حظراً على واردات الطاقة الروسية، قال نوفاك: "هذه المسألة مطروحة أيضًا على جدول الأعمال، وهي قيد الدراسة".

وارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، بنسبة تجاوزت 3 في المائة، بسبب استمرار التوترات السياسية، التي تخلق مخاوف من انقطاع الإمدادات، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.