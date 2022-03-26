استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، لي ليان خه، الذي أدى له زيارة وداع.

وجاء في بيان وزارة الطاقة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن "الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية الممتازة في مجال الطاقة والمناجم، حيث أشادا بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والصين في مجال الطاقة والمناجم، بما يعود بالفائدة على البلدين الصديقين".

وأضاف البيان، أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض المشاريع الجارية في القطاع المنجمي بالجزائر ومع مجمع سوناطراك وفرص الاستثمار والشراكات المستقبلية، لاسيما في مجال الاستكشاف، إنتاج المحروقات، وفي مجال التنقيب المنجمي والمواد النادرة وتحويل الموارد المعدنية.

وكانت هذه المحادثات أيضا فرصة أعرب فيها السفير الصيني عن ارتياحه للنتائج المحققة في ظل اتفاق الشراكة الذي يربط بين الجزائر والصين وعلى ثقته باستمرار هذا التعاون.

كما وأعرب عن شكره للتعاون والتسهيلات المقدمة من الوزير ومن وزارة الطاقة والمناجم بغية تعزيز التعاون الجزائري الصيني، حسب ذات المصدر.

كما عبر الجانبان عن تطلعهما لتحقيق مزيد من التقارب والتعاون في مجال الطاقة والمناجم بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين والمنفعة المتبادلة.