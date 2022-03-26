أعلن وزير التعليم والبحث العلمي التونسي منصف بوكثير في تصريح "لموزاييك أف أم" عن إمضاء صباح اليوم الإثنين، جملة من اتفاقيات التعاون بين خمس جامعات تونسية وخمس جامعات جزائرية متواجدة بالمدن الحدودية للبلدين وهدفها خلق منطقة نموذجية للتبادل العلمي والبحثي بين المناطق الحدودية للبلدين.

وتم إمضاء جملة هذه الاتفاقيات في إطار ندوة الشراكة التونسية الجزائرية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي التي تنعقد بتونس بحضور وزير التعليم العالي التونسي ونظيره عبد الباقي بن زيان وقال وزير التعليم العالي التونسي إن الشراكة في التعليم العالي بين البلدين تشمل تمويل مخابر التميز العلمي التي تعمل على إنجاز بحوث في مجالات عدة.

من جهته، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن ندوة الشراكة التونسية الجزائرية في مجال التعليم العالي تضمنت جملة من المبادرات والاتفاقات التي تشجع على مزيد من التعاون بين البلدين.

وأضاف بن زيان أن الأولوية في الجزائر اليوم هو تحقيق الأمن الغذائي والصحي والطاقوي والماء والتميز في الذكاء الاصطناعي والرقمنة والبيوتيكنولجيا، مؤكدا تقارب الآراء في هذا الخصوص في صلب الإرادة السياسية للبلدين، كما لاحظ أنه يمكن تحقيق هذه الإرادة والأهداف من خلال دعم التميز في البحث العلمي بالبلدين.