خصصت رحلتان جويتان انطلاقا من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة لتمكين ما مجموعه 300 مناصر من مختلف ولايات شرق الوطن من التنقل إلى مدينة دوالا الكاميرونية، لتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مباراة السد (ذهابا) المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والتي ستجمعه بنظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب جابوما، حسب مديرية الشباب والرياضة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح المدير المحلي لذات القطاع السعيد حقاص، بأنه سيتم نقل 300 مناصر من أصل 1800 مشجع جزائري إلى الكاميرون في رحلتين جويتين خاصتين مساء يوم الخميس المقبل من مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة إلى مطار مدينة دوالا بمعدل 150 مناصر في كل رحلة، على أن تكون العودة بعد نهاية المباراة.

وحسب حقاص فإن هاتين الرحلتين تندرجان في إطار برنامج يضم 12 رحلة من مطارات وهران (2)، قسنطينة (2)، ورقلة (2)، بشار (2)، والجزائر العاصمة (4)، مشيرا إلى أنه قد تم فتح التسجيلات للمناصرين المهتمين بالتنقل لمناصرة "الخضر" خلال الفترة الممتدة بين 13 و15 مارس الجاري حيث تم بيع تذاكر الرحلات بأسعار مدعمة.

وذكر نفس المسؤول، أن تدعيم الفريق الوطني خلال هذه المباراة الحاسمة يأتي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أمر بتقديم كل التسهيلات للمناصرين وتوفير كل الظروف اللازمة لضمان تنقل مشجعي المنتخب الوطني في أحسن الظروف.

من جهته أبرز العربي بلغرابلي، مدير الوكالة السياحية ''تورينغ'' المشرفة على هذه العملية بقسنطينة أن "سعر التنقل مدعم من طرف الدولة ويتضمن ثمن تذكرتي الطائرة ودخول الملعب والتأشيرة والتأمين على السفر، وتحاليل الكشف عن فيروس كورونا -بي سي آر-ووجبة طعام، النقل من وإلى مطار دوالا ".

وأكد المسؤول ذاته، أنه تم الاشتراط على المناصرين أن يكون عمر المشجع 18 سنة فما فوق مع تقديم دفتر التلقيح ضد الحمى الصفراء وكوفيد-19، مؤكدا أنه تمت تهيئة كل الظروف لتسهيل إجراءات التنقل رغم تسجيل إقبال كبير للمشجعين الذين سيتم نقلهم عبر 10 طائرات تابعة للخطوط الجوية الجزائرية وطائرتين تابعتين لشركة طاسيلي للطيران.