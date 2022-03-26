يجرى تجسيد برنامج هام لإعادة الاعتبار لمنشأة المعبر الحدودي البري بالدبداب (شمال ولاية إليزي) في إطار الجهود الرامية لبعث المبادلات التجارية عبر هذا المنفذ البري في القريب، حسبما علم اليوم الإثنين لدى مصالح الولاية.

وتشمل هذه العمليات التي رصد لها غلاف مالي بقيمة 195 مليون دج، تهيئة جميع الهياكل القاعدية والمرافق الحيوية بالمعبر على غرار مركز العبور الجمركي ومقر الشرطة، فضلا عن إنجاز قاعة شرفية وتهيئة فضاءات وأماكن مغطاة لركن المركبات وكذا تركيب ميزان أرضي لقياس الحمولة خاص بمركبات الوزن الثقيل.

كما يتعلق الأمر كذلك بإنجاز خزان مائي بسعة 200 متر مكعب وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب إلى جانب عمليات أخرى تستهدف تشجير محيط المعبر وتدعيم الإنارة العمومية ووضع لافتات توجيهية عمودية وأفقية وسيسمح هذا البرنامج بعد تجسيده في غضون الستة (6) أشهر المقبلة، حسب الآجال التعاقدية المتفق عليها، من الرفع من قدرة وجاهزية معبر الدبداب الحدودي تحسبا لإعادة فتحه مجددا أمام الحركة التجارية في القريب.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي الولائي، أحمد بلحداد، لدى تفقده ورشات الأشغال، على ضرورة مراعاة معايير الجودة والنوعية في الإنجاز بالنظر للأهمية الاقتصادية والتنموية التي يكتسيها هذا المعبر والذي يشكل نافذة حيوية لبعث التجارة البينية والولوج نحو السوق الإفريقية.