قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي اليوم الإثنين، بزيارة العلّامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت للاطمئنان على صحته، إثر إصابته بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى، حسب بيان للوزارة.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي، "فايسبوك" بيانا مرفوقا بالصور للزيارة، للعلامة، أوضح فيه أنه "إثر إصابة صاحب الفضيلة العلّامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت بوعكة صحية ألزمته دخول المستشفى، قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي اليوم 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م بواجب الزيارة لفضيلة الشيخ للاطمئنان على صحته، وسجل بارتياح حالته الصحية المستقرة."

وتمنت الوزارة في بيانها، أن "يحفظ الله شيخنا الفاضل في صحته، وأبقاه ذخرا للجزائر وللأمة الإسلامية".