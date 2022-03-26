أوصلت تحريات عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الأربعاء، شرق البليدة، إلى تحديد هوية الملثمين الذين نفذوا هجوما مسلحا ضد شركة أجنبية وقاموا بالاستيلاء على الخزنة الفولاذية وسيارة فارهة، الشهر الماضي.

وحسب المعلومات الأمنية فإن المحققين استطاعوا الوصول إلى هوية المتهمين بتكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة، وذلك بالمراقبة اللصيقة لأحد أفرادها الذي بدت تظهر عليه علامات الغنى، أين مكنتهم المعلومات التي تم جمعها حول المشتبه فيه بالوصول إلى بقية أفراد العصابة والقبض عليهم، حيث اتضح بأنهم محترفون في سرقة الخزائن الفولاذية، وسبق لهم ارتكاب 3 جرائم أخرى مشابهة.

وأسفرت العملية النوعية عن استرجاع مركبة و حجز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في تنفيذ الجرائم.