استعرض رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، لدى استقباله سفير دولة فلسطين بالجزائر، فايز محمد أبو عيطة، العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أن هذا اللقاء "شكل سانحة لاستعراض العلاقات التاريخية العميقة بين الشعبين الشقيقين وقيادتي البلدين ومعهما مستجدات القضية الفلسطينية"، حيث جدد قوجيل "استعداد الجزائر لمرافقة مسعى المصالحة الوطنية الفلسطينية وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية الذي أبدى استعداد الجزائر استضافة مؤتمر جامع لفصائل الفلسطينية".

وأكد رئيس مجلس الأمة على "أهمية رص الصف الفلسطيني لأن "الوحدة هي قانون الانتصار" وهو الشأن الذي "سيمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق الهدف الأسمى لنضاله المتمثل في إقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس الشريف وإحباط مخططات الكيان الصهيوني التي تسعى إلى القضاء على أهم عناصر حيوية القضية الفلسطينية وعزلها"، يضيف قوجيل.

وأضاف قائلا: "القضية الفلسطينية كانت ولا زالت وستبقى القضية المركزية للأمة خاصة وأن المجموعة الدولية تتعاطى مع قضايا الأمة العربية بمقياس المعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين"، داعيا بالمناسبة " الإخوة الفلسطينيين إلى التأسي بالنهج النوفمبري للثورة الجزائرية في هذا الخصوص".