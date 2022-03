Le mois dernier, une compagnie étrangère sont le siège est sis à Larbaa, à l’Est de Blida a été attaqué et un coffre-fort et une voiture y ont été volés. L’Enquête ayant été conduite, depuis, par les services de la gendarmerie nationale, a conduit à l’arrestation du gang ayant perpétré cette opération.

Les enquêteurs ont pu parvenir à identifier les membres du gang, suite à la filature d’un de ses membres, dont les aspects de richesse ont commencé à apparaitre. Après avoir recueilli des renseignements sur le suspect, la gendarmerie nationale a pu parvenir aux autres membres du gang et les arrêter. Elle a également pu confirmer qu’il s’agit d’un gang spécialisé dans le vol des coffres-forts et qu’ils sont les auteurs de trois autres vols similaires.

Cette opération de qualité a permis la saisie d’une voiture, d’armes blanches et d’outils utilisés dans l’exécution de ce genre de vols.