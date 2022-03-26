أكدت المديرية العامة لمركب سيدار حجار أن إنتاجها لحديد الخرسانة (حديد البناء) موجه دوما للسوق الوطنية ولم يسبق لها أن قامت بتصديره أو لها نية في فعل ذلك.

وأضاف عملاق الحديد والصلب في الجزائر، في بيان، أن التصريحات الأخيرة للمدير العام للمركب إلى وكالة الأنباء الجزائرية عن شروع سيدار الحجار في تصدير الشحنات الأولى من المنتجات الحديدية المبرمجة ضمن الثلاثي الأول من السنة الجارية 2022 التي تخص تصدير 25 ألف طن، متعلقة بالمنتجات المسطحة وشبه المنتهية والمنتجات الثانوية.

وأضاف نفس البيان أن حديد البناء غير معني بعملية التصدير لأن أولوية المركب تلبية حاجات السوق الوطنية.

ويأتي هذا التوضيح في الوقت الذي التهبت فيه أسعار حديد البناء بكل أنواعه في السوق الوطنية، حيث تراوحت أسعاره بين 14 ألف و16الف دينار للقنطار.