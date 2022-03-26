سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسب ما أفادت به وزارة الصحة، اليوم الاثنين.

وأضاف نفس المصدر أنه تم إحصاء حالة وفاة واحدة جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وتماثل 10 مرضى للشفاء خلال نفس الفترة.

كما تم إحصاء 7 مرضى في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 265.562 حالة ومجموع المتماثلين للشفاء 178198 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي 6.872 حالة.

وأضاف البيان أن 39 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 9 ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.