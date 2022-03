La direction générale du complexe sidérurgique Sider El Hadjar a affirmé aujourd’hui qu’elle na’ pas l’intention d’exporter sa production en rond à béton et que cette dernière est destinée au marché national.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, Sider El Hadjar a affirmé que la production du complexe en produits sidérurgiques, notamment, en rond à béton est destinée au marché national et que le complexe n’a jamais exporté du rond à béton et n’a pas l’intention de le faire.

Ces précisions interviennent suite aux dernières déclarations du directeur général de Sider El Hadjar à l’agence APS sur le lancement par le complexe de l’exportation des premières cargaisons de produits sidérurgiques programmées durant le premier trimestre 2022, selon le communiqué, qui précise que qu’il s’agit de l’exportation de 25.000 tonnes de produits plats, semi-finis et de produits secondaires.