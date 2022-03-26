شارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة، في افتتاح فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديم ديكس" 2022، وذلك خلال اليوم الأول من زيارته الرسمية إلى دولة قطر.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد طاف الفريق شنڤريحة بالمعرض وتوقف مطولا بالجناح القطري حيث اطلع على الإنتاج العسكري القطري في مختلف منظومات الدفاع والآليات.

بعدها التقى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالفريق أول حمد بن علي العطية مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع، كما كان للفريق شنڤريحة لقاء ثان مع رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، حيث ارتكزت المحادثات على التكوين في المجال العسكري وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين، وفي الختام تبادل الطرفان هدايا رمزية.

هذا وقد كان في استقبال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لدى وصوله يوم أمس الأحد 20 مارس 2022، إلى مطار الدوحة الدولي، كل من اللواء ركن جاسم المهندي رئيس هيئة التدريب والعميد ركن أحمد المنصوري مدير مديرية المراسم والعلاقات العامة في القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية والسفير الجزائري لدى دولة قطر وسفير دولة قطر لدى الجزائر والملحق العسكري القطري في الجزائر.

للإشارة "ديم ديكس" 2022 معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري، واحد من أهم التظاهرات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، تشارك فيه 200 شركة متخصصة من أكثر من 20 دولة تهدف لاستعراض آخر المنتجات والمنظومات العسكرية.