Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a pris part à l’ouverture des travaux de l’Exposition et la Conférence internationale de défense maritime de Doha "DIMDEX 2022", indique lundi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Au premier jour de sa visite officielle à l’Etat du Qatar, Monsieur le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire a pris part à l’ouverture des travaux de l’Exposition et la Conférence internationale de défense maritime de Doha +DIMDEX 2022 +. Monsieur le Général de Corps d’Armée a fait le tour de l’exposition et s’est longuement arrêté devant le stand qatari, où il s’est enquis de la production militaire qatarie dans les différents systèmes et mécanismes de défense", souligne le communiqué.

Selon la même source, le Général de Corps d’Armée s’est entretenu, par la suite, avec le Général d’Armée Hamad Ben Ali Al Attiyah, Conseiller de son Altesse l’Emir de l’Etat du Qatar pour les Affaires de Défense, auquel il a transmis, par la même occasion, les salutations de Monsieur le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, adressées à son Altesse Tamim Ben Hamed Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar".

Pour sa part, "le Général d’Armée Hamad Ben Ali Al Attiyah a salué la politique de défense de l’Algérie et sa large expérience, avant d’évoquer l’illustre histoire de l’Algérie et son parcours dans la lutte contre le terrorisme et le tarissement de ses sources", ajoute le communiqué.

Le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP a tenu également "une deuxième rencontre avec le Chef d’Etat-Major des Forces armées qataries, le Général de Corps d'Armée Salem Ben Hamad Al Akeel Al Nabet, au cours de laquelle ils ont abordé les questions relatives à la formation dans le domaine militaire et l’échange d’expériences entre les armées des deux pays, avant de clôturer la séance par l’échange de présents symboliques".

Pour rappel, le Chef d’Etat-Major de l’ANP avait été accueilli, dimanche, à son arrivée à l’Aéroport international de Doha, par le Général-Major Jassim Al-Mohanndi, Chef de l’Organe d’Instruction, et le Général de Brigade Ahmed Al-Mansouri, Directeur des protocoles et des relations publiques au Commandement général des Forces armées qataries, ainsi que par l’ambassadeur d’Algérie au Qatar, l’ambassadeur du Qatar à Alger et l’Attaché de Défense qatari à Alger.

Il est à signaler que l'Exposition et la Conférence internationale de Défense maritime "DIMDEX-2022" est l’une des plus importantes manifestations militaires au Moyen-Orient, à laquelle participent 200 sociétés spécialisées.