La dépouille du martyr du devoir national, le caporal contractuel Ali Abdelkader Houari, a été inhumée, aujourd’hui, au cimetière de la commune de Tiaret, en présence des autorités civiles et militaires et un grand nombre de citoyens.

Le caporal contractuel Ali Abdelkader Houari est tombé au champ d’honneur, hier dimanche, alors qu’il assurait sa mission de la lutte antiterroriste et de sécurisation des frontières, ainsi que le sous-lieutenant de carrière Ikhlef Rédha et du caporal contractuel Tareb Ilyes, suite à un accrochage avec un groupe terroriste sur la bande frontalière dans la région de Timiaouine au Secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar.