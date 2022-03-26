قام وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر، بتدشين وحدة تصنيع المعدات المعدنية، بنسبة إدماج محلية تفوق 60 بالمائة، وذلك على مستوى الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وهي شركة فرعية لسوناطراك متخصصة في الصناعات المعدنية.

وفي كلمته خلال مراسم تدشين الوحدة، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أوضح عرقاب أن هذا التدشين يدخل في إطار "تشجيع المحتوى المحلي على مستوى سوناطراك حيث سيتم هندسة معدات معدنية في الجزائر من خلال خلية ضمن الشركة الفرعية، تقوم بهندسة هذه المعدات وإنشائها وتجهيزها لمشاريع سوناطراك والتي كانت تستورد من الخارج سابقا".

كما أشاد الوزير بدور هذه الوحدة "التي انطلقت في مشاريع جد هامة ذات قيمة مضافة كبيرة بنسبة إدماج تفوق 60 بالمائة و التي تشجع التصنيع في الجزائر للمعدات الدقيقة والمهمة في مشاريع سوناطراك على مستوى المنابع خصوصا عند اكتشاف حقول جديدة للنفط والغاز".

وتجدر الإشارة إلى انه تم رفع قدرة إنتاج مديرية وحدة تصنيع المعدات المعدنية من 400 طن سنويا قبل 2017 إلى 4.000 طن سنويا بفضل استثمار الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء فاق 90 مليار سنتيم خلال السنوات الأخيرة من اجل تطوير الوحدة وتزويدها بورشات عصرية، حسب مسؤولي الشركة.