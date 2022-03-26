حلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، بمدينة مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية، للدخول في تربص تحضيري تحسبا لمقابلة السد ''ذهاب''، من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 (قطر)، أمام الكاميرون في الـ25 من شهر مارس الجاري بملعب جابوما.

والتحقت، صباح اليوم الاثنين، المجموعة المتواجدة في سيدي موسى بالأسماء التي تنشط بأوروبا في مدينة باريس قبل التوجه إلى غينيا الاستوائية في رحلة خاصة.

وسيشرع أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في التحضيرات غدا الثلاثاء في مالابو التي يتشابه مناخها مع مدينة دوالا، قبل السفر يوم 24 مارس، أي عشية المقابلة، إلى الكاميرون في رحلة ستستغرق حوالي نصف ساعة فقط.

وستقام مقابلة العودة يوم 29 من شهر مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة الثامنة والنصف مساء.