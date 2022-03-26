أشرف والي ولاية الجزائر أحمد معبد، أمسية الاثنين، بزيارة عمل وتفقد لمشاريع محطات تحلية مياه البحر بعاصمة البلاد.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فإن الزيارة قادته في البداية إلى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، حيث عاين، محطة تحلية مياه البحر ببلدية المرسى ذات قدرة 60 ألف متر مكعب يوميا.

وأضاف ذات المصدر بأن زيارات الوالي الدورية والمتكررة لهذه المشاريع والمواقع، "تعكس الاهتمام الكبير والعناية الخاصة اللذان يوليهما لهذا المورد الحيوي والاستراتيجي (المياه) ولاسيما في ظل الظروف المناخية لهذه السنة والتي تستدعي الترشيد الصارم لاستهلاك وإستعمال المياه، حوكمة التسيير واتخاذ تدابير استباقية لضمان تلبية الاحتياجات المستقبلية للساكنة ولاسيما خلال فصل الصيف".