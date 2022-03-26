تحدث مدرب المنتخب الإيطالي، روبيرتو مانشيني، عن المنتخب الوطني لكرة القدم الذي كان قريبا من كسر سلسلة "الآزوري" القياسية في عدم الهزيمة لـ37 مباراة على التوالي.

وكان عداد "الخضر" قد توقف عند 35 مباراة بعد الهزيمة أمام غينيا بيساو في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وقال مانشيني في حوار مع موقع "العين" الإماراتي:" الجزائر منتخب قوي، وكان لديه رقم قياسي كبير بعدم الخسارة لمباريات كثيرة متتالية".

وبسؤاله عما إذا كان شعر بالخوف من قدرة "محاربي الصحراء" على تحطيم رقم المنتخب الإيطالي، أجاب مانشيني ضاحكا: "نعم، لقد كانوا قريبين من ذلك، وهذه قيمة الأرقام القياسية، فقد خُلقت من أجل أن يحطمها واحد للآخر".

وأضاف بطل أوروبا: "دعني أقلها بصراحة، الجزائر منتخب قوي، وكذلك السعودية، وكل المنتخبات العربية لديها حظوظ في الصعود للمونديال، لأنها تملك كل المقومات من أجل الفوز".