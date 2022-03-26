أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، التشكيلة المثالية للجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة الأبطال التي أجريت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وشهدت التشكيلة تواجد خمسة لاعبين جزائريين موزعين على ثلاثة أندية هي شباب بلوزداد، وفاق سطيف والترجي التونسي.

من جانب أبناء العقيبة تواجد الحارس أحمد عبد القادر وقلب الدفاع سفيان بوشار، فيما مثل وسط الميدان أكرم جحنيط والمهاجم رياض بن عياد نسور الهضاب، في حين يواصل مدافع "الخضر" عبد القادر بدران تألقه مع نادي العاصمة التونسية في المنافسة الإفريقية.

وكان ممثلي الجزائر في أغلى المنافسات الإفريقية قد حسموا تأهلهم إلى ربع نهائي المنافسة، خلال هذه الجولة، بعد فوز وفاق سطيف على حوريا كوناكري (3-2) وشباب بلوزداد على النجم الساحلي (2-0).