يتواصل اليوم الثلاثاء، تساقط الأمطار الغزيرة تتخللها زخات رعدية تكون أحيانا مرفوقة محليا بتساقط حبات البرد مع هبوب رياح مصحوبة بعواصف على عدة ولايات بوسط وغرب وشرق البلاد، حسب مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن أمطارا غزيرة تتخللها زخات رعدية تكون أحيانا مرفوقة محليا بتساقط حبات البرد مع هبوب رياح مصحوبة بعواصف، ستستمر في التهاطل طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأربعاء، على ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، الجلفة، المسيلة وبرج بوعريريج. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة بهذه المناطق بداية من الساعة السادسة مسار بين 20 و40 ملم.

كما سيتواصل تساقط هذه الأمطار على ولايات سوق أهراس، تيبازة، غليزان، ميلة، قالمة، الشلف، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تيموشنت، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، الطارف، البويرة، وهران والبليدة. وتقدر الكميات المتوقعة بهذه الولايات بين 20 و30 ملم محليا.