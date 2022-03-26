ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2.5 بالمائة، في ظل مناقشات الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا تطال صادرات الذهب الأسود.

وأفاد موقع "بلومبرغ" إنه بحلول الساعة 08:32 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.96بالمائة إلى 114.32 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.32 بالمائة إلى 118.30 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع في ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبي تبحث مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، وتتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط في حال فرض هذا الحظر.

وقال إدوارد مويا، المحلل في شركة Oanda، لوكالة "أسوشيتد برس": "يبدو أن تجار الطاقة أصبحوا أكثر ثقة في أن نقص الإمدادات بات وشيكا".