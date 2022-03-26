" يشرع المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء، وبتعداد مكتمل بالعاصمة" مالابو" في التحضير لمواجهة الكاميرون المقررة الجمعة القادمة بملعب "جابوما.

وكشف الاتحاد الجزائري بأن" الخضر" سيتدربون بمعدل مرتين في اليوم، مع تخصيص حصة فيديو قبل كل مران، وذلك إلى غاية يوم الخميس، أين ستتنقل بعثة " الخضر" إلى دوالا. للإشارة فإن رئيس " الفاف"، شرف الدين عمارة لم يسافر مع المنتخب إلى غينيا الاستوائية بل اكتفى بالتواجد في مطار هواري بومدين لتقديم الدعم المعنوي لزملاء القائد رياض محرز.

* برنامج المنتخب الوطني لنهار اليوم الثلاثاء:

10:15 حصة فيديو.

11:00 حصة تدريبية.

13:00 وجبة الغداء.

17:00 حصة فيديو

18:00 حصة تدريبية.