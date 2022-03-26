قال التلفزيون الصيني إنه لم يتم حتى الآن العثور على أي ناجين أو حتى جثث لركاب الطائرة الصينية المنكوبة التي تحطمت أمس الإثنين في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا.

وأضاف التلفزيون الرسمي أنه لم يكن هناك أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة التابعة لشركة "تشاينا إيسترن". وأفادت "تشاينا ايسترن" إن سبب تحطم الطائرة "لا يزال قيد التحقيق"، ولم تقدم أي تفاصيل، لكنها أعربت عن "تعازيها الحارة لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة".

وقالت مصلحة الطيران المدني الصينية: "في الوقت الحاضر، تأكد أن هذه الرحلة تحطمت"، مضيفة أنها قامت بتنشيط استجابة الطوارئ، و"أرسلت مجموعة عمل إلى مكان الحادث".

وأضافت المصلحة إن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة.

وكان تقرير سابق لوسائل إعلام حكومية قد أفاد بأنه كان هناك 133 شخصا على متنها. من جهتها أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن الطائرة تحطمت في محافظة تنغ بالقرب من ووتشو و"تسببت بحريق في الجبل"، نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ بالمقاطعة.

وكان موقع التحطم على بعد حوالي 150 ميلا من قوانغتشو، مما يعني أن الطائرة قد قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

وأظهرت بيانات التتبع أن الرحلة كانت تسير على ارتفاع طبيعي يبلغ حوالي 30 ألف قدم، عندما دخلت فجأة في هبوط حاد. ثم استقرت الطائرة لفترة وجيزة على ارتفاع 1000 قدم قبل أن تنقطع البيانات فجأة، بعد حوالي 40 ثانية. وأفادت صحيفة الشعب اليومية الحكومية، إن 117 من رجال الإنقاذ يعملون في موقع التحطم، وإن 650 من رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء، الذين نظمتهم إدارة الإطفاء في قوانغشي، كانوا متوجهين إلى الموقع.

وتسلمت شركة "تشاينا إيسترن" طائرة بوينغ في جوان 2015، وتعد طائرة "بوينغ 737" ذات الممر الواحد والمحركين، واحدة من أكثر طائرات الركاب النفاثة استخداما في العالم للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى. وتشغل "تشاينا إيسترن" إصدارات مختلفة من "737"، بما في ذلك "737-800"، التي تحطمت يوم الإثنين، و"737 Max"، التي تم إيقافها في جميع أنحاء العالم بعد حادثين مميتين.