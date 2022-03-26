فرضت الصين حجرا في الليل على مدينة صناعية تضم تسعة ملايين شخص، بعد أن أعلنت عن تسجيل نحو خمسة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، في وقت تعتمد فيه استراتيجية "صفر كوفيد".

وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة بكورونا في أنحاء البلاد، غالبيتها في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقا على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة في ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين.

وتبذل السلطات الصينية منذ الأسابيع القليلة الماضية جهودا للقضاء على بؤر للفيروس، بتدابير منها فرض حجر، وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات، وإغلاق مدن. وأفادت السبت عن تسجيل حالتي وفاة بكوفيد، للمرة الأولى منذ أكثر من عام. وحذرت السلطات من مخاطر الإغلاق على النمو الاقتصادي، في وقت تسعى لتحقيق توازن بين الأزمة الصحية ومتطلبات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت مدينة شيناينغ، وهي منطقة صناعية تضم مجمعات مثل مصنع السيارات بي إم دبليو، 47 حالة إصابة بالفيروس الثلاثاء، بينما تسعى السلطات لوضع جميع المنشآت تحت "إدارة مغلقة"، ومنعت الأهالي من المغادرة من دون إبراز فحص كوفيد سلبي أجري قبل 48 ساعة.