يجري إنجاز مشروع لربط 51 محيطا فلاحيا بشبكة الكهرباء عبر ولاية بشار، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المديرية المحلية للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (فرع سونلغاز).

ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ تعليمات السلطات العمومية بخصوص مرافقة الاستثمار الفلاحي بمختلف شعبه الزراعية والحيوانية، ويتجسد من خلال إنجاز شبكة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على مسافة تزيد عن 995 كلم طولي، لفائدة 51 محيطا فلاحيا ضمن برنامج استصلاح الأراضي الصحراوية عبر إقليم الولاية.

وأوضحت المكلفة بالاتصال، للشركة، ليندة مكاوي لوكالة الأنباء الجزائرية هذه العملية ستستهدف ما لا يقل عن 1.397 مستثمرة فلاحية تتوزع عبر هذه المحيطات الفلاحية والتي ترمي إلى دعم النشاط الفلاحي في المنطقة، وكذا تحسين ظروف حياة الفلاحين وأسرهم، حسب المتحدثة.

يذكر أن الشركة قد قامت في وقت سابق، بإيصال الكهرباء عبر شبكة تمتد على مسافة 2 كلم طولي، لـفائدة 24 مستثمرة فلاحية تتواجد على مستوى المحيط الفلاحي ''بوعالي" بالبلدية الحدودية بني ونيف (110 كلم شمال بشار).