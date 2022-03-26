أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 472.1 مليون حالة حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 472 مليونا و116 ألف حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و94 ألف وفاة. كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و806 ملايين جرعة.

وأعلنت شركة "أسترازينيكا" أن دواءها المضاد للفيروسات أثبت فعاليته في تحييد متحور "أوميكرون" من كورونا، بما في ذلك المتغير BA.2 الأحدث الذي يتسبب في ارتفاع الحالات في أوروبا وآسيا.

وأظهرت بيانات من كلية الطب بجامعة واشنطن أن دواء Evusheld الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" كان فعالا في تقليل العبء الفيروسي والالتهاب في الرئتين الناجمين عن المتغيرات BA.1 و BA.1.1 وBA.2. أجريت الدراسة على فئران مصابة بالفيروس.

وقال مايكل دياموند، أستاذ علم الأحياء وعلم الأمراض وعلم المناعة في جامعة واشنطن، "تظهر النتائج أن Evusheld كان فعالا في الحماية من العدوى في الرئتين، وهو موقع مرض خطير لكوفيد-19، عبر جميع متغيرات "أوميكرون" الفرعية التي تم اختبارها على فئران مصابة بالفيروس".