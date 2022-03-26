غادر فتحي غراس الناشط السياسي والمنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، سجن الحراش بعد انقضاء مدة الحكم الصادر في حقه من مجلس قضاء العاصمة والمقدر بستة أشهر حبسا نافذة.

يذكر أن محكمة باب الوادي بالجزائر العاصمة كانت قد أدانت الناشط السياسي بعامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف دينار. وكان المدعي العام لدى محكمة باينام (باب الوادي)، قد التمس ثلاث سنوات حبسا وغرامة 100 ألف دينار جزائري في حق فتحي غراس، بسبب تهم تتعلق بعرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية وإهانة رئيس الجمهورية.