26 مارس 2022
إشتراك دخول
26 مارس 2022 °C

الأخبار السيئة تتوالى على سونغ

رياضة
22 مارس 2022 ()
شاهر.ع
+ - 0 قراءة

كشفت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام كاميرونية أن لاعبا آخر سيكون غير معنيا بالمواجهة المزدوجة القادمة  أمام الجزائر والمقررة يوم الـ 25 و الـ 29 من مارس بملعب " جابوما"و مصطفى تشاكر بالبليدة.

 موقع " أكتي كاميرون" ، أكد أن  اللاعب " نيكولا مومي نغاماليو" سيغيب عن اللقاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه" يونغ بويز" في الدوري المحلي.

 المصدر ذاته أضاف أن سونغ إستدعى " سويبو مارو"، الناشط مع  فريق كوتون سبور، وسيمثل ألوان الأسود الغير مروضة لأول مرة في مشواره.

 للتذكير فإن لاعب نابولي " أونغسيا" لن يكون تحت تصرف الطاقم الفني لمنتخب الكاميرون بداعي الإصابة ، كما نجى اليوم الثلاثاء الحارس " أونانا" من حادث مرور في ياوندي تجاه دوالا ،وسيكون حاضرا مع منتخب بلاده.

شاركنا برأيك

مواضيع ذات صلة

الأكثر قراءة