كشفت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام كاميرونية أن لاعبا آخر سيكون غير معنيا بالمواجهة المزدوجة القادمة أمام الجزائر والمقررة يوم الـ 25 و الـ 29 من مارس بملعب " جابوما"و مصطفى تشاكر بالبليدة.

موقع " أكتي كاميرون" ، أكد أن اللاعب " نيكولا مومي نغاماليو" سيغيب عن اللقاء، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع ناديه" يونغ بويز" في الدوري المحلي.

المصدر ذاته أضاف أن سونغ إستدعى " سويبو مارو"، الناشط مع فريق كوتون سبور، وسيمثل ألوان الأسود الغير مروضة لأول مرة في مشواره.

للتذكير فإن لاعب نابولي " أونغسيا" لن يكون تحت تصرف الطاقم الفني لمنتخب الكاميرون بداعي الإصابة ، كما نجى اليوم الثلاثاء الحارس " أونانا" من حادث مرور في ياوندي تجاه دوالا ،وسيكون حاضرا مع منتخب بلاده.