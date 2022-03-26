أعلنت السلطات الروسية عن تنفيذ أول عملية تبادل للأسرى مع الجانب الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم"، عن مفوضة حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا، قولها في حديث تلفزيوني، أن "أول عملية تبادل جرت"، مضيفة أنه "تمت عودة 9 أسرى روس".

وأكدت أنه "تم الإفراج عن الأسرى الروس، مقابل الإفراج عن عمدة مدينة (ميليتوبول) الأوكرانية.

وكانت مفوضة حقوق الإنسان الروسية، قد أعربت عن استعدادها للعمل على تبادل الأسرى مع الجانب الأوكراني "ضمن أي صيغة"، وتوجهت إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بطلب تقديم المساعدة للأسرى الروس المحتجزين لدى القوات الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في 24 فيفري الماضي، عن إطلاق بلاده لعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية سكان منطقة دونباس".

وقال بوتين في خطاب متلفز للأمة: "خططنا لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، لن نفرض أي شيء على أحد بالقوة"، مشيرا إلى أن تحرك روسيا جاء ردا على "التهديدات الجوهرية" من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي توسع إلى أوروبا الشرقية، وجلب بنيته التحتية العسكرية قرب الحدود الروسية.