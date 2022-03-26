توفي 46 شخصا وأصيب 1094 آخرون بجروح، في الفترة من 13 إلى 19 مارس الجاري، إثر وقوع 940 حادث مرور بعدة ولايات من الوطن، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية تبسة بوفاة ستة أشخاص وجرح 46 آخرين على إثر وقوع 24 حادث.

كما قامت ذات المصالح بـ 1116 تدخل من أجل إخماد 754 حريق منها منزلية، صناعية ومختلفة، أهمها كان في ولاية الجزائر بـ 67 تدخلا إثر 37 حريقا.

أما بخصوص عمليات الإجلاء الصحي، فقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال ذات الفترة بـ 12787 تدخل، تم من خلالها إسعاف وإجلاء 12896 جريح ومريض إلى المستشفيات.