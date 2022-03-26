كشفت، صحيفة" ليكيب" عن تقديرها المعتاد لرواتب لاعبي دوري الدرجة الأولى الفرنسية، حيث أكدت أن متوسط الرواتب قد زاد خلال الموسمين الماضيين في البطولة على الرغم من أزمة كوفيد -19، حيث ارتفع من 1.38 مليار يورو في عام 2018-2019 إلى 1.73 مليار يورو هذا الموسم.

وحسب موقع "واست فرانس" الذي نقل التفاصيل فإن الثلاثي نيمار، ميسي ومبابي هم الأفضل أجراً إذ يسيطرون على أعلى 30 راتبا من إجمالي الأجور الشهرية في فرنسا مع ترتيب البرازيلي، الفرنسي والأرجنتيني.

النادي الباريسي هو أيضًا الأكثر تمثيلًا على رأس القائمة بأربعة عشر أعلى أجرا في " الليغ1" ومن المنطقي أنه صاحب أعلى متوسط إجمالي لراتب يبلغ 990 ألف يورو، متقدمًا على أولمبيك مرسيليا (226 ألف يورو) وموناكو (185 ألف يورو).

وأضاف موقع " فرانس 24 " اليوم الثلاثاء، بأن نيمار، القادم إلى سان جيرمان عام 2017 بأكبر صفقة في التاريخ (222 مليون يورو)، يتصدر هذا الترتيب براتب شهري الإجمالي (قبل الضرائب) والبالغ 4083000 يورو، متقدماً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل الصيف الماضي من برشلونة الإسباني (3375000 يورو)، وكيليان مبابي (2220000 يورو) الذي يصل الصيف المقبل لنهاية عقده.

ويجب النزول إلى المركز الخامس عشر للعثور على أول لاعب لا يرتدي قميص نادي العاصمة، وهو مهاجم موناكو وسام بن يدر (650 ألف يورو).

ووفق "ليكيب"، فإن اللاعب الأعلى أجراً في أوروبا خارج فرنسا هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى مع فريقه الجديد-القديم مانشستر يونايتد الإنجليزي 2.6 مليون يورو شهرياً قبل الضرائب.