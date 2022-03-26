كشف المدير على مستوى قسم النقدية والخدمات المالية البريدية بمؤسسة بريد الجزائر تواتي عمار، عن اقتناء مكاتب بريدية متنقلة أواخر السنة الجارية ستوجه إلى الولايات الجديدة.

وأعلن تواتي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء عن اقتناء600 موزع آلي عبر دفعات تلبية لتطلعات زبائن بريد الجزائر وتقريب الخدمات البريدية منه، مبرز أن مؤسسة بريد الجزائر وككل سنة تسطر برنامجا خاصا من أجل توسيع شبكتها البريدية وضمان استمرارية الخدمات لكل الزبائن على مستوى التراب الوطني وهذا بفتح مكاتب بريدية جديدة على مستوى مناطق الظل والمدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مذكرا بإبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتسيير العقاري تسمح بتهيئة بعض المحلات بغية توسيع شبكة بريد الجزائر على مستوى المدن والأحياء الجديدة .

وأضاف ذات المتحدث، أنه يمكن للزبون الدفع أيضا عن طريق تحميل تطبيق "بريدي موب" الذي يوفر جملة من الخدمات البريدية الإلكترونية والمتمثلة في شحن أرصدة الهاتف بغض النظر عن الاطلاع على الرصيد.

كما قال تواتي إنه يوجد حاليا أكثر من مليون زبون لتطبيق "بريدي موب"، حيث تم تسجيل أكثر من 6 ملايين عملية تعبئة للرصيد للهواتف النقالة في 2021 وأكثر من 3400 عملية تحويل من حساب لحساب عبر هذا التطبيق.

وفيما يخص التجارة الإلكترونية طالب تواتي المتعاملين الاقتصاديين الذين يملكون المواقع الإلكترونية المجهزة والمطابقة للمعايير التقدم للمؤسسات البنكية لطلب الخدمة الإلكترونية والإمضاء على اتفاقية بسيطة لتوفير هذه الخدمة لكل الزبائن بكل شفافية مشيرا إلى وجود حوالي 160 متجر الكتروني يقدم خدمة الدفع الإلكتروني وهو غير كاف حسب المتدخل.

من جانب آخر، أفاد تواتي أن "هناك قفزة نوعية فيما يخص المعاملات النقدية والدفع الالكتروني عموما على مستوى الساحة المالية وهذا باختلاف الوسائط التي تتيحها مؤسسة بريد الجزائر وكذا البنوك من خلال البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية الالكترونية CIB والتي تسمح للمستهلك بالقيام بمعاملاته المالية بصفة آمنة وبدون دفع رسوم".