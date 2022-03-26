توفي، اليوم الثلاثاء، الصحفي كمال غيموز، رئيس مكتب جريدة "ليبرتي" بولاية قسنطينة، حسبما أعلنه المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين.

وجاء في منشور لذات الهيئة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، "ببالغ الحزن والأسى تلقى المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين خبر وفاة الصحفي كمال غيموز، رئيس مكتب جريدة "ليبرتي" بولاية قسنطينة".

وأضاف، "بهذه المناسبة الأليمة يتقدم المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين بخالص التعازي لأهله ولأسرة الإعلام ويدعو الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويرزق عائلته الصبر والسلوان".

إنا لله وإنا إليه راجعون