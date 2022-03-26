انتقل إلى رحمة الله، يوم الإثنين، المدير السابق لجريدة "الجمهورية"، محمد كعوش، عن عمر ناهز 81 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما علم لدى أقارب الفقيد.

وقد تقلد المرحوم عدة مناصب سامية بقطاع الإعلام والاتصال، حيث كانت بداياته الأولى بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1969 ثم عين رئيس تحرير بجريدة الجمهورية سنة 1977، ليشغل بعدها منصب نائب مدير الدراسات والبحث بوزارة الاتصال من 1985 إلى 1987، قبل أن يعود إلى جريدة الجمهورية ويشغل منصب مديرها العام من سنة 1988 إلى غاية 1997.

وبعد التقاعد، واصل ممارسة مهنته كإعلامي، حيث كان كاتب افتتاحية بجريدة ''ليكسبريسيون" الناطقة بالفرنسية.

وإثر هذا المصاب، يتقدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد خاصة، وللأسرة الإعلامية كافة في هذا المصاب الجلل، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكل من عرفوه جميل الصبر والسلوان.