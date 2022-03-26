كشفت اليوم الثلاثاء، وسائل إعلام فرنسية مختلفة أن مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم للآمال استنجد بموهبة جزائرية من أجل تعويض لاعب نانت "كونتين مارلين" الذي تم تسريحه من المعسكر الإعدادي لـ " الديكة" بسبب الإصابة.

موقع " أونز مونديال" وفي نقله لما جاء عبر صحيفة " لوباريزيان " أكد أن المدرب " سيلفان ريبول"، فضل استدعاء الجزائري ياسر لعروسي، الذي ينشط في نادي تروا كمدافع أيسر وسيلتحق بمركز" كليرفونتان" سهرة اليوم.

للتذكير فإن لعروسي يعد من أبرز اللاعبين الشبان في فرنسا، فهو من مواليد الفاتح من جانفي 2001 بولاية بسكرة، غادر رفقة عائلته إلى فرنسا في سن مبكرة ويرشحه المتابعون للاعبين المزدوجي الجنسية للالتحاق بالمنتخب الوطني مستقبلا.