شدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو ظلّ في البيت الأبيض، ملوّحا باستخدام السلاح النووي لتهديد روسيا.

وتحدث ترامب في مقابلة طويلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأمريكية لكييف، إضافة إلى ملف الانتخابات الرئاسية.

وقال الرئيس السابق: "لو كنت رئيسا لهددت روسيا بغواصات نووية.. كنت سأخبر فلاديمير بوتين أننا سنصول ونجول في السواحل الروسية".

وتابع ترامب: "نحن لدينا قدرة عسكرية هائلة، كما أن الولايات المتحدة هي أعظم قوة نووية في العالم، لدينا أعظم الغواصات، أقوى الغواصات على الإطلاق". وأردف قائلا: "سأقول له (بوتين): اسمع أنت تستخدم هذه الكلمة (نووي) كثيرا.. سنرسلها (الغواصات).