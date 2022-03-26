تم، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق شراكة جزائري صيني بقيمة 7 ملايير دولار من أجل إنشاء مشروع في مجال الفوسفاط وإنتاج الأسمدة.

وحسب بيان لمجمع سوناطراك فقد وقع المجمعان الجزائريان، المجمع الصناعي أسمدال (شركة فرعية لسوناطراك) والمجمع الصناعي مناجم الجزائر من جهة، والشركتان الصينيتان WUHUAN وTIAN'AN من جهة أخرى، اتفاقية لإنشاء شركة ذات أسهم، خاضعة للقانون الجزائري، بغية الشروع في الأنشطة الأولية المتعلقة بتطوير مشروع الفوسفات المدمج (PPI) ، والتي أطلقت عليها تسمية " الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة، المشار إليها اختصارا بـ "ACFC"، ويملك الطرف الجزائري 56% من أسهمها، بينما تعود 44% منها للطرف الصيني.

ووفق نفس البيان يعتبر مشروع الفوسفات المدمج PPI، والذي يمثل استثمارا يقدر بحوالي سبعة ملايير دولار أمريكي، كأول مشروع مدمج في الجزائر في مجال الاستغلال المنجمي وإنتاج الأسمدة. وسيشمل المشروع تطوير واستغلال منجم الفوسفات في بلاد الحدبة بمنطقة جبل العنق بولاية تبسة، والتحويل الكيميائي للفوسفات بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، وصناعة الأسمدة بحجر السود بولاية سكيكدة، إلى جانب المنشآت المينائية المخصصة المتواجدة بميناء عنابة، وتستهدف الشركة إنتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويًا.

وأكدت الشركة النفطية العمومية أنه ستنبثق عن المشروع تنمية اجتماعية واقتصادية معتبرة على مستوى المنطقة الشرقية من البلاد، سيما أنه سيخلق ما يقارب 12000 منصب شغل خلال مرحلة الإنجاز، وحوالي 6000 منصب عمل مباشر و24000 منصب شغل غير مباشر في مرحلة الاستغلال.