أكدت وسائل إعلام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين وإصابة اثنين آخرين في عملية نفذها فلسطيني بمدينة بئر السبع.

وحسب ما ذكرت نفس المصادر فإن الهجوم في بئر السبع بدأ بعملية دهس ومن ثم ترجل المنفذ من السيارة وبدأ بالطعن، ليتم بعد ذلك إطلاق النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى استشهاده.

وأضافت مصادر عبرية أن منفذ عملية الدهس والطعن في بئر السبع من سكان بلدة حورة في النقب المحتل.

ونقلت القناة 12 العبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت يجري مشاورات أمنية في أعقاب عملية بئر السبع.