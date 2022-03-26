أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن حرب روسيا ضد بلاده يجب أن تنتهي على الفور.

وقال في كلمة عبر تقنية الفيديو ألقاها أمام البرلمان الإيطالي: "نحن بحاجة لوقف هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، نحتاج إلى إخراج قوات العدو من أوكرانيا".

وأعرب زيلينسكي عن شكره لإيطاليا والدول الأخرى لاستضافتهم الشعب الأوكراني الذي هجرته الحرب.

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لم تسع أبدًا لبدء الحرب أو الدخول فيها.

وقال إنه يجب إيقاف "شخص واحد فقط" لإنقاذ الملايين، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعا زيلينسكي أيضا إلى فرض مختلف العقوبات والضغوطات على روسيا مع دخول الحرب في بلاده يومها الـ27.