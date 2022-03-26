أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، فتح حوالي ألف سوق رحمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال الوزير رزيق، في تصريحات صحفية على هامش زيارة العمل إلى ولاية غليزان، أن فتح هذه الأسواق سيكون قبل أيام من بداية شهر رمضان نظرا للطلب الكبير وتأثيره على الأسعار.

وتابع رزيق "السنة الماضية كان هناك 222 سوق عبر التراب الوطني، فيما سيرتفع العدد هذا العام إلى مابين 900 و1000 سوق".

وأكد رزيق أن أبواب هذه الأسواق مفتوحة أمام التجار، الفلاحين والصناعيين لبيع منتوجاتهم بأسعار تفاضلية بمناسبة شهر الرحمة.