رفع، اليوم الثلاثاء، عدد من النواب في الكونغرس الإسباني علم الجمهورية الصحراوية تعبيرا عن رفضهم للقرار الأخير لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز بتغيير موقفه من القضية.

ونشرت النائب عن الحزب اليساري "بوديموس"، لوسيا مونوز دالدا، صورة على حسابها في"تويتر" لرفع العلم الصحراوي خلال إحدى جلسات الكونغرس مرفقة ذلك بعبارة "إتحاد بوديموس مع الشعب الصحراوي".

وأضاف نائب آخر عن نفس الحزب في كلمة أمام الكونغرس "أريد أن أنقل إليكم الالتزام الراسخ لاتحاد بوديموس من أجل إنهاء استعمار الصحراء الغربية والحق المشروع في تقرير المصير، إنها مسؤولية تاريخية".

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت، السبت الماضي، استدعاء سفيرها في مدريد للاحتجاج على "الانقلاب المفاجئ" للموقف الإسباني فيما يخص القضية الصحراوية.