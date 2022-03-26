كشف وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية كريم بيبي تريكي اليوم الثلاثاء بالبليدة أن استراتيجية قطاعه تهدف إلى ربط ثلثي المنازل عبر الوطن بشبكة الأنترنت الثابت في آفاق 2024.

وأوضح الوزير في ختام زيارة العمل و التفقد التي قادته للعديد من المشاريع التابعة لقطاعه بالولاية أن "مخطط عمل الحكومة يقضي بربط ثلثي المنازل عبر الوطن بشبكة الأنترنت الثابت في آفاق سنة 2024 " مضيفا أنه سيتم ربط مليوني منزلا إضافيا بهذه الخدمة في آفاق 2024.

وأشار إلى أن الجزائر تحصي حاليا 2ر4 ملايين منزل مرتبطة بشبكة الهاتف الثابت، بزيادة 100 ألف منزل تم ربطه منذ بداية السنة الجارية بهذه الخدمة، أي ما يعادل نصف المنازل على المستوى الوطني.

وذكر السيد بيبي تريكي أنه سيتم في إطار الإستراتيجية المسطرة مع مختلف القطاعات ربط جميع الأحياء الجديدة و المدن الجديدة بتقنية الألياف البصرية إلى غاية المنازل كما هو معمول به بالنسبة لربطها بمختلف الشبكات (مياه، صرف صحي، كهرباء و الغاز) و ذلك لتوفير هذه الخدمة للمواطنين.