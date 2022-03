Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a pris part, mardi, deuxième jour de sa visite officielle au Qatar, à l'ouverture de la Conférence des Commandants des Marines au Moyen-Orient, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Cette conférence s'articule autour des "défis internationaux dans la sécurisation des mers et de la région du Moyen-Orient qui nécessite de maintenir un état-prêt permanent des Forces navales", précise la même source.

"Au Port Hamad à Doha, un nombre de pays ont participé à l'Exposition de Défense maritime +DIMDEX 2022+, avec des navires, entre autres la frégate +Al-Modamir+, numéro de bord +911+, relevant de nos Forces Navales, et qui a quitté le port d'Alger le 04 mars 2022", ajoute le communiqué.

Le Général de Corps d'Armée a visité ce bâtiment multi-missions en présence du Général-Major, Commandant des Forces navales et l'ambassadeur de l'Algérie à Doha. A cette occasion, le Général de Corps d'Armée s'est adressé aux membres de l'équipage dudit bâtiment en leur rappelant "l'importance que revêt la participation de l'Algérie à cette exposition".

Par ailleurs, le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a visité le navire d'instruction "Doha QTS-91" relevant de l'Ecole navale Mohamed Ben Ghanem, qui "œuvre à la formation de la première promotion qatarie dans le cadre de la formation nationale des officiers de la marine", souligne la même source.

A ce titre, le Général de Corps d'Armée a appelé à "programmer une visite en Algérie au profit de ce navire durant la période d'instruction. Il a procédé ensuite à la signature du livre d'or avant de recevoir un cadeau symbolique de la part du Commandant du navire "Doha QTS-91", note le communiqué.

Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, a, une nouvelle fois, "visité l'exposition +DIMDEX 2022+ où il s'est rendu au stand chinois et a suivi un exposé portant sur les produits militaires les plus récents de la République Populaire de Chine", conclut le communiqué.