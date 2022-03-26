شارك رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة خلال اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة قطر، في الافتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يتمحور حول التحديات العالمية في تأمين البحار ومنطقة الشرق الأوسط التي تستدعي الحفاظ على جاهزية القوات البحرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع فقد شارك بميناء حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، عدد من الدول بسفن بحرية في معرض ديم ديكس للدفاع البحري، أين رست الفرقاطة "المدمر" رقم المتن 911 التي كانت قد غادرت ميناء الجزائر بتاريخ 04 مارس 2022، حيث خص الفريق السفينة متعددة المهام بالزيارة بحضور اللواء قائد القوات البحرية وسفير الجزائر بالدوحة.

وأضاف البيان أن الفريق السعيد شنڤريحة أدى زيارة لسفينة التدريب "الدوحة QTS-91" التابعة لكلية "محمد بن غانم" البحرية والتي تعكف على تدريب الدفعة القطرية الأولى في إطار التكوين الوطني لضباط البحرية. وفي هذا الخصوص، دعا الفريق لبرمجة زيارة لهذه السفينة إلى الجزائر خلال الفترة التدريبية، ليوقع بعدها على السجل الذهبي ويتلقى هدية رمزية من قائد سفينة الدوحة.

كما كانت للفريق السعيد شنڤريحة، جولة أخرى في معرض ديم ديكس زار فيها الجناح الصيني أين تلقى عرضا حول أحدث المنتجات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية.